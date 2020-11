Sergio Mattarella: Il Covid tende a dividerci, no a polemiche scomposte (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA - ’’Questo virus è ancora in parte sconosciuto, ma, tra gli altri aspetti, ci rendiamo conto che tende a dividerci. Tra fasce di età più o meno esposte ai rischi più gravi, tra categorie sociali più o meno colpite dalle conseguenze economiche, tra le stesse istituzioni chiamate a compiere le scelte necessarie - talvolta impopolari - per ridurre il contagio e garantire la doverosa assistenza a chi ne ha bisogno’’. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla XXXVII Assemblea annuale dell’Anci.’’Il pluralismo e l’articolazione delle istituzioni repubblicane sono e devono essere moltiplicatori di energie positive, ma questo viene meno se, nell’emergenza, ci si divide. Dobbiamo far ricorso alle ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA - ’’Questo virus è ancora in parte sconosciuto, ma, tra gli altri aspetti, ci rendiamo conto che. Tra fasce di età più o meno esposte ai rischi più gravi, tra categorie sociali più o meno colpite dalle conseguenze economiche, tra le stesse istituzioni chiamate a compiere le scelte necessarie - talvolta impopolari - per ridurre il contagio e garantire la doverosa assistenza a chi ne ha bisogno’’. Lo ha detto il presidente della Repubblica,, intervenendo alla XXXVII Assemblea annuale dell’Anci.’’Il pluralismo e l’articolazione delle istituzioni repubblicane sono e devono essere moltiplicatori di energie positive, ma questo viene meno se, nell’emergenza, ci si divide. Dobbiamo far ricorso alle ...

RaiNews : 'Si vince soltanto insieme' ha detto il presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella, intervenuto all'assemblea… - ChangeItalia : Dopo la chiusura del negozio di Fiumicino, Venchi ha inviato ai dipendenti (per la maggior parte donne,madri) una l… - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Sergio Mattarella: Il Covid tende a dividerci, no a polemiche scomposte - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Sergio Mattarella: Il Covid tende a dividerci, no a polemiche scomposte - quotidianodirg : Sergio Mattarella: Il Covid tende a dividerci, no a polemiche scomposte -