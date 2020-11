Record di positività (17,92%). La divisione in zone non va (Di martedì 17 novembre 2020) Andrea Cuomo Ieri 27.354 casi su 152.663 tamponi, 504 i morti. Nelle regioni "rosse" numeri peggiori dopo dieci giorni Buona domenica. Oddio, nemmeno tanto. Il bollettino di ieri, lunedì, fa registrare un sensibile calo dei contagi: da 33.979 a 27.354. Ma si tratta della «bassa» della domenica, con molti meno tamponi del normale (152.663). E quindi l'indice di positività cresce ancora, passando dal 17,40 per cento di domenica a 17,92 per cento, Record della seconda ondata. Gli altri numeri sono interlocutori, pur se sempre allarmanti. Gli attuali positivi sono 717.784, dei quali 681.756 in isolamento domiciliare (+4.735), 32.536 ricoverati con sintomi (+489), 3.492 in terapia intensiva (+70). I morti sono 504, un po' meno degli ultimi giorni, con la Lombardia che da sola ne conta 99. Lombardia che ha un numero insolitamente basso di ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 17 novembre 2020) Andrea Cuomo Ieri 27.354 casi su 152.663 tamponi, 504 i morti. Nelle regioni "rosse" numeri peggiori dopo dieci giorni Buona domenica. Oddio, nemmeno tanto. Il bollettino di ieri, lunedì, fa registrare un sensibile calo dei contagi: da 33.979 a 27.354. Ma si tratta della «bassa» della domenica, con molti meno tamponi del normale (152.663). E quindi l'indice di positività cresce ancora, passando dal 17,40 per cento di domenica a 17,92 per cento,della seconda ondata. Gli altri numeri sono interlocutori, pur se sempre allarmanti. Gli attuali positivi sono 717.784, dei quali 681.756 in isolamento domiciliare (+4.735), 32.536 ricoverati con sintomi (+489), 3.492 in terapia intensiva (+70). I morti sono 504, un po' meno degli ultimi giorni, con la Lombardia che da sola ne conta 99. Lombardia che ha un numero insolitamente basso di ...

