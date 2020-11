Rasoio di sicurezza | come e perché utilizzarlo

Leggi su vanityfair

(Di martedì 17 novembre 2020) So che pensare di depilarsi con un rasoio di sicurezza può essere terrificante. Inizialmente, quando l’ho sentito nominare per la prima volta, pensavo che non sarei mai riuscita a utilizzarlo. E, in effetti, ci sono voluti mesi prima di acquistarlo e sostituire definitivamente i rasoi usa e getta.