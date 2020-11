Joao Pedro: «So già come esultare contro la Juve. Barella? Non mi stupisce» (Di martedì 17 novembre 2020) Joao Pedro, attaccante del Cagliari, parla della prossima sfida contro la Juve. Le parole dell’attaccante rossoblù Intervistato da Tuttosport, Joao Pedro ha parlato anche in vista della sfida con la Juve di sabato prossimo. Le parole del giocatore del Cagliari. 2020 DA URLO – «Due anni fa mi sono detto che era arrivato il momento di fare di più, che dovevo alzare il mio livello. Da una parte sono maturato e cresciuto come uomo, dall’altra abbiamo costruito una squadra che ha tanta forza e qualità. Le due cose, unite, hanno prodotto questo risultato. Si può aggiungere ancora qualcosa, ma ora ho finalmente acquisito la mentalità giusta: so che, anche se è ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 novembre 2020), attaccante del Cagliari, parla della prossima sfidala. Le parole dell’attaccante rossoblù Intervistato da Tuttosport,ha parlato anche in vista della sfida con ladi sabato prossimo. Le parole del giocatore del Cagliari. 2020 DA URLO – «Due anni fa mi sono detto che era arrivato il momento di fare di più, che dovevo alzare il mio livello. Da una parte sono maturato e cresciutouomo, dall’altra abbiamo costruito una squadra che ha tanta forza e qualità. Le due cose, unite, hanno prodotto questo risultato. Si può aggiungere ancora qualcosa, ma ora ho finalmente acquisito la mentalità giusta: so che, anche se è ...

passione_inter : Joao Pedro incorona Barella: 'Può crescere ancora, è solo l’inizio. Pochi come lui in giro' -… - FcInterNewsit : Joao Pedro: 'Personalità e cattiveria, Barella non mi stupisce. E può ancora crescere' - junews24com : Joao Pedro: «Juve più forte degli altri. Ho già scelto l'esultanza» - - CentotrentunoC : #CAGLIARI ???? Joao Pedro parla del record di gol segnati in rossoblù: 'La squadra è l’orgoglio di tutti i sardi, Di… - Fantacalcio : Cagliari, Joao Pedro: 'Se segno alla Juve esulto a sorpresa' -