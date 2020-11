Incidente razzo Vega | Comint | “Pieno supporto ad Avio per assicurare continuità nelle attività di accesso allo spazio”

Ultime Notizie dalla rete : Incidente razzo

Avio vive una seduta terrificante dopo la conclusione prematura della missione Vega W17 per via di una anomalia. Analisti cambiano idea sul titolo.La missione VV17 che avrebbe dovuto lanciare due satelliti in orbita grazie al razzo italiano VEGA è fallita, facendo perdere irrimediabilmente il carico.