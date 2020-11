Love and Anarchy su Netflix, la spregiudicata serie svedese su amore e seduzione che non ti aspetti (recensione) (Di lunedì 16 novembre 2020) I Paesi nordici lo fanno meglio: negli ultimi anni, Norvegia, Svezia e Danimarca hanno regalato al pubblico internazionale prodotti televisivi di tutto rispetto. Con le loro atmosfere cupe e gelide ci siamo immersi nei thriller più agghiaccianti (Quicksand, Omicidi a Sandhamn); hanno rivoluzionato il modo di fare teen drama (Skam) e di parlare d’amore. Love and Anarchy su Netflix, comedy prodotta in Svezia, arriva sulla piattaforma video per raccontare i sentimenti e come essi influenzano i rapporti sociali in modo sfacciato. amore e anarchia, nome insolito per una serie tv, si sviluppa su un gioco di seduzione che prende vita in ufficio tra una matura editrice e un giovane informatico. Si sfidano in una serie di “prove” ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 16 novembre 2020) I Paesi nordici lo fanno meglio: negli ultimi anni, Norvegia, Svezia e Danimarca hanno regalato al pubblico internazionale prodotti televisivi di tutto rispetto. Con le loro atmosfere cupe e gelide ci siamo immersi nei thriller più agghiaccianti (Quicksand, Omicidi a Sandhamn); hanno rivoluzionato il modo di fare teen drama (Skam) e di parlare d’andsu, comedy prodotta in Svezia, arriva sulla piattaforma video per raccontare i sentimenti e come essi influenzano i rapporti sociali in modo sfacciato.e anarchia, nome insolito per unatv, si sviluppa su un gioco diche prende vita in ufficio tra una matura editrice e un giovane informatico. Si sfidano in unadi “prove” ...

