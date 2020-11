Facebook porta i messaggi a tempo anche su Messenger e Instagram (Di lunedì 16 novembre 2020) Pochi giorni fa vi abbiamo parlato dell’arrivo dei messaggi effimeri su WhatsApp, ovvero di messaggi con una durata limitata nel tempo, che si cancellano alla scadenza. Ebbene, continuando sulla via dell’unificazione delle piattaforme social e di instant messaging, annunciata dallo stesso Mark Zuckerberg ormai oltre un anno fa, Facebook porterà ora la stessa funzione anche su Instagram e Messenger. Su queste piattaforme la funzione si chiamerà Vanish e avrà un funzionamento leggermente differente rispetto a WhatsApp: su Messenger e Instagram infatti il messaggio si cancellerà subito dopo essere stato visualizzato ed aver chiuso la chat anziché durare per un’intera ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 novembre 2020) Pochi giorni fa vi abbiamo parlato dell’arrivo deieffimeri su WhatsApp, ovvero dicon una durata limitata nel, che si cancellano alla scadenza. Ebbene, continuando sulla via dell’unificazione delle piattaforme social e di instant messaging, annunciata dallo stesso Mark Zuckerberg ormai oltre un anno fa,porterà ora la stessa funzionesu. Su queste piattaforme la funzione si chiamerà Vanish e avrà un funzionamento leggermente differente rispetto a WhatsApp: suinfatti ilo si cancellerà subito dopo essere stato visualizzato ed aver chiuso la chat anziché durare per un’intera ...

