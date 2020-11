Drammatico incidente in Via Ardeatina, interviene l’elisoccorso: bimba di un anno e mezzo gravissima in ospedale (Di lunedì 16 novembre 2020) Un gravissimo incidente si è verificato oggi pomeriggio, lunedì 16 novembre 2020, lungo la Via Ardeatina all’altezza del Villaggio Ardeatino intorno alle 16.30. Per consentire l’intervento dell’elisoccorso è stato chiuso il tratto tra via Cancelliera e Via Roncigliano. Ripercussioni sulla SP3 Ardeatina si sono avute in entrambi i sensi di marcia. Soltanto pochi minuti fa la circolazione è tornata regolare. incidente in Via Ardeatina oggi 16 novembre 2020: ecco cosa è successo Tre i veicoli rimasti coinvolti nell’incidente: si tratta di una Lancia Musa, di un Mercedes e di una Ford Fusion. Stando ai primi riscontri sembrerebbe che la Lancia abbia impattato contro il Mercedes e poi, a catena, i due mezzi si siano scontrati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 16 novembre 2020) Un gravissimosi è verificato oggi pomeriggio, lunedì 16 novembre 2020, lungo la Viaall’altezza del Villaggio Ardeatino intorno alle 16.30. Per consentire l’intervento dell’elisoccorso è stato chiuso il tratto tra via Cancelliera e Via Roncigliano. Ripercussioni sulla SP3si sono avute in entrambi i sensi di marcia. Soltanto pochi minuti fa la circolazione è tornata regolare.in Viaoggi 16 novembre 2020: ecco cosa è successo Tre i veicoli rimasti coinvolti nell’: si tratta di una Lancia Musa, di un Mercedes e di una Ford Fusion. Stando ai primi riscontri sembrerebbe che la Lancia abbia impattato contro il Mercedes e poi, a catena, i due mezzi si siano scontrati ...

CorriereCitta : Drammatico incidente in Via Ardeatina, interviene l’elisoccorso: bimba di un anno e mezzo gravissima in ospedale - tgvenetonews : Drammatico incidente stradale a #GiaccianoconBaruchella nello scontro tra due auto muore un bimbo di 5 anni #Rovigo… - _foreversissi_ : @BruCirr @Socialas991 Eh, questa ormai è passata di moda ?????!! Ora per tutto ciò che può accadere di drammatico ne… - sardanews : Drammatico incidente su lavoro a Iglesias, perde la vita un 45enne - vivere_sardegna : Drammatico incidente su lavoro a Iglesias, perde la vita un 45enne -

Ultime Notizie dalla rete : Drammatico incidente Drammatico incidente in Via Ardeatina, interviene l’elisoccorso: bimba di un anno e mezzo gravissima in ospedale Il Corriere della Città Luana ex fidanzata Francesco Oppini: morte dolorosa e conseguenze su Alba Parietti

La morte di Luana, l’ex fidanzata di Francesco Oppini, ha creato un vuoto enorme in lui ed in Alba Parietti: le conseguenze drammatiche. Luana è stata il grande amore nella vita di Francesco Oppini: ...

Incidente a Rovigo, schianto tra due auto: morto un bambino di 5 anni, gravissima la madre

L'incidente è avvenuto nella zona del centro commerciale “Il Faro” nella frazione di Giacciano con Baruchella, provincia di Rovigo.

La morte di Luana, l’ex fidanzata di Francesco Oppini, ha creato un vuoto enorme in lui ed in Alba Parietti: le conseguenze drammatiche. Luana è stata il grande amore nella vita di Francesco Oppini: ...L'incidente è avvenuto nella zona del centro commerciale “Il Faro” nella frazione di Giacciano con Baruchella, provincia di Rovigo.