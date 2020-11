Con l'auto nel Naviglio del Brenta: automobilista salvata (Di lunedì 16 novembre 2020) Foto d'archivio È andata fuori strada mentre era alla guida della sua automobile ed è finita in acqua, nel Naviglio del Brenta. È successo sabato sera a Oriago di Mira, lungo riviera San Pietro. L'... Leggi su veneziatoday (Di lunedì 16 novembre 2020) Foto d'archivio È andata fuori strada mentre era alla guida della suamobile ed è finita in acqua, neldel. È successo sabato sera a Oriago di Mira, lungo riviera San Pietro. L'...

Ultime Notizie dalla rete : Con auto Finisce con l'auto nel naviglio e sviene: salvata dal titolare dell'agenzia di pompe... Il Gazzettino Meteo Cronaca DIRETTA VIDEO: UTAH, NEVE e GHIACCIO provocano un GRAVE Incidente con AUTO Accartocciate. Le Immagini

Davvero impressionante l'incidente autostradale avvenuto nello Utah (Stati Uniti d'America) a causa del fondo stradale ghiacciato. Un tir ha preso fuoco mentre una carambola di auto si sono accatastat ...

Volvo, vetture nuove in caduta da 30 metri

Una simulazione di caduta da trenta metri, con auto nuove, per aiutare i servizi di soccorso a migliorare le tecniche di salvataggio. È il crash test più estremo mai eseguito da Volvo Cars e la sua fu ...

