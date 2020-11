Caro Conte | la pianti di fare il maestrino!

Leggi su freeskipper

(Di lunedì 16 novembre 2020) di Daniele Capezzone. Signor Presidente del Consiglio, chi Le scrive (apprezzerà la maiuscola) non è il piccolo Tommaso. Dunque, non Le chiederò intercessioni per Babbo Natale o lasciapassare per la Befana, e nemmeno istruzioni per la corretta sanificazione delle slitte. Desidererei solo invitarLa, con il doveroso rispetto che si impone verso un capo di governo, …