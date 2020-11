La squadra più bella | il Grande Torino vinto | piegato dal destino

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 15 novembre 2020) I bombardamenti. Nel profondo rifugio sotto il Cinema Augusteo il disegno inciso sulle pareti del bombardiere britannico più ostinato. Le macerie. La vita spezzata. Il pane bianco degli americani, le gallette di Castellammare e il campionato di calcio cancellato, giugno 1943, il Napoli in serie B, Sentimenti, Pretto, Berra. La guerra e il dopoguerra. La guerra si portò via l’Eiar e, prima che nascesse la Rai nel 1944, dal terzo piano del Palazzo Singer al Corso Umberto, andava in onda Radio Napoli, buongiorno è Arnaldo Foà che vi parla. Svaniti nel disastro i giornali-radio del regime e la voce stentorea dell’astigiano Guido Notari. La radio ci riportò sulle strade del Tour e sui campi di calcio. Un uomo solo al comando, la sua maglia è bianco-celeste, il suo nome è Fausto Coppi, dal microfono di Mario Ferretti. Antonio ...