Daydreamer in onda solo la domenica Huma non sopporta la relazione tra Can e Sanem

Can, Sanem e Huma - Daydreamer Con la ripresa di Amici, l'appuntamento su Canale 5 con Daydreamer – Le Ali del Sogno diventa settimanale. Da oggi, le avventure di Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Ozdemir) andranno infatti in onda soltanto la domenica pomeriggio alle 16.20. Nell'unico episodio in programma, tutti i riflettori saranno puntati su una particolare iniziativa di Sanem, che deciderà di riunire a casa sua tutti i lavoratori della Fikri Harika al fine di salvare la campagna pubblicitaria per l'agenzia di Mackinnon, messa fortemente a rischio dagli intrighi di Enzo Fabbri (Ozgur Ozberk) e Aylin (Sevcan Yasar). Una circostanza che farà avvicinare ulteriormente la ragazza a Can, ma che desterà ...

