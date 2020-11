Non di solo testo vive il libro (Di lunedì 9 novembre 2020) Fascette, copertine, cenni biografici, immagini dell’autore, mode, esagerazioni, marketing e bizzarrie: tutto questo fa parte dell’opera benché non sia quasi mai deciso dall’autore, spiega Valentina Notarberardino in Fuori di testo Leggi su lastampa (Di lunedì 9 novembre 2020) Fascette, copertine, cenni biografici, immagini dell’autore, mode, esagerazioni, marketing e bizzarrie: tutto questo fa parte dell’opera benché non sia quasi mai deciso dall’autore, spiega Valentina Notarberardino in Fuori di

Pontifex_it : Anche un sorriso che condividiamo con il povero è sorgente di amore e di gioia. La mano tesa possa sempre arricchir… - TNannicini : Patti chiari amicizia lunga. Con Ungheria e Polonia non servono compromessi ma scelte nette. Chi blocca il bilancio… - Capezzone : +++Ieri a ?@QRepubblica? #quartarepubblica+++ CLIPPINO 5 (grazie a ?@strange_days_82? e a Carlo_bis) Concetto che l… - Borghi_Tv : @trionfoeterno @MaurizioBlondet Sì, bravi! In una situazione come questa, con tutto quello descritto nell'articolo… - DameNarcissique : RT @wallsoflou: un coglione nella mia città ha scritto questo e tutte le tipe che gli vanno dietro gli stanno dando ragione. fischiare per… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Genovese, non solo lo stupro: indagini ad ampio raggio anche su droga e patrimonio La Stampa Zona rossa: regioni Puglia, Liguria e Basilicata verso la stretta

ROMA «Al momento non c’è una crescita dell’epidemia, ma forse una leggera diminuzione». Così ieri, Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione ...

Il grande salto in avanti

Durante la pandemia l’accelerazione della scienza è stata straordinaria | Editoriale di Danilo Taino per il Corriere ...

ROMA «Al momento non c’è una crescita dell’epidemia, ma forse una leggera diminuzione». Così ieri, Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione ...Durante la pandemia l’accelerazione della scienza è stata straordinaria | Editoriale di Danilo Taino per il Corriere ...