Milano, rapina in banca in corso: dipendenti in ostaggio (Di martedì 3 novembre 2020) A Milano, in una banca in piazza Ascoli, dei rapinatori stanno tenendo in ostaggio i dipendenti e cercando di portare via tutto il contante. Questa mattina, intorno alle 8:30, un gruppo di rapinatori ha fatto il suo ingresso nella filiale della banca Credite Agricole sita a Piazza Ascoli, nei pressi di Piazzale Loreto, a Milano. … Leggi su viagginews (Di martedì 3 novembre 2020) A, in unain piazza Ascoli, deitori stanno tenendo ine cercando di portare via tutto il contante. Questa mattina, intorno alle 8:30, un gruppo ditori ha fatto il suo ingresso nella filiale dellaCredite Agricole sita a Piazza Ascoli, nei pressi di Piazzale Loreto, a. …

rtl1025 : ?? Una #rapina è in corso all'agenzia di Credit Agricole in piazza Ascoli a #Milano. La polizia ha circondato la fil… - Agenzia_Ansa : Rapina in banca a Milano, dipendenti in ostaggio FOTO #ANSA - TgLa7 : Rapina in banca a Milano, polizia circonda agenzia - infoitinterno : Milano, rapina in banca: polizia circonda agenzia di Credit Agricole - infoitinterno : Milano, rapina nella banca Credit Agricole in via Stoppani. Dipendenti in ostaggio, la polizia circonda la filiale.… -