E’ morto Eddie Hassell | attore in “I ragazzi stanno bene” e “Jobs”

Leggi su cineblog

(Di martedì 3 novembre 2020) E’ scomparso a 30 anni, l’era noto aver recitato nel film Ibene con Julianne Moore e Annette Bening. Variety riporta cheil 1° novembre in un apparente furto d’auto. L’colpito allo stomaco a Grand Prairie in Texas è stato trasportato in ospedale dove è poi deceduto.nasce in Texas il 16 luglio 1990 a Corsicana. Cresciuto nel mondo dei rodei, dopo essersi trasferito a Los Angeles è diventato uno skater. Il primo ruolo daarriva nel 2004 con un episodio della sitcom Oliver Beene a cui seguono una decina di episodi come personaggio ricorrente nella serie tv ...