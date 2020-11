Stasera in tv, martedì 3 novembre: “Brave ragazze” su Rai 1 (Di martedì 3 novembre 2020) Ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata martedì 3 novembre. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo Stasera in tv. A seguire anticipazioni e la guida del cinema in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata martedì 3 novembre. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo Stasera in tv. Brave ragazze – 21:25 Rai 1 Genere: Commedia Uscita: 2019 Nazionalità: Italia Regista: Michela Andreozzi Cast: Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Luca Argentero, Stefania Sandrelli TRAMA Siamo in una Gaeta degli anni Ottanta in cui vivono quattro donne disposte a tutto pur di cambiare le loro vite senza la speranza di un futuro migliore. Sono tutte brave ragazze, ma per ognuna di loro è arrivato il momento del ... Leggi su 2anews (Di martedì 3 novembre 2020) Ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata martedì 3. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipoin tv. A seguire anticipazioni e la guida del cinema in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata martedì 3. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipoin tv. Brave ragazze – 21:25 Rai 1 Genere: Commedia Uscita: 2019 Nazionalità: Italia Regista: Michela Andreozzi Cast: Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Luca Argentero, Stefania Sandrelli TRAMA Siamo in una Gaeta degli anni Ottanta in cui vivono quattro donne disposte a tutto pur di cambiare le loro vite senza la speranza di un futuro migliore. Sono tutte brave ragazze, ma per ognuna di loro è arrivato il momento del ...

