Scendono contagi e tamponi In terapia intensiva in 1 900

Andrea Cuomo Ieri 29.907 casi, il 16,30 per cento dei 183.457 test fatti. In Lombardia 8.607 infetti e l'indice schizza al 21,7% Una piccola pausa nella crescita continua dei contagi: ieri 29.907 nuovi casi, un po' meno dei 31.758 registrati sabato. Ma non è una buona notizia, semmai un'illusione: i tamponi, infatti, sono assai meno del giorno precedente (183.457 invece che 215.886) e questo fa salire molto l'indice di positività, calcolato paragonando i tamponi positivi rispetto a quelli effettuati, ieri pari al 16,30 per cento. I morti sono 208 (sabato erano stati 297), i positivi in terapia intensiva 1.939 (sabato 1.843, ovvero 96 in meno), gli attualmente positivi 378.129 (26.743 in più rispetto al giorno prima). Dati preoccupanti ma che assumono una tinta ancora ...

Sale al 21,7 per cento in Lombardia la percentuale di positivi rispetto ai tamponi e questo nonostante il numero di nuovi contagi sia inferiore a sabato. I tamponi processati domenica ammontavano a 39 ...

MACERATA - Sono 176 i nuovi positivi al Covid-19 nel Maceratese registrati ieri dal Servizio Sanità della Regione Marche sui 683 complessivi regionali. In aumento le persone ...

