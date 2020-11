Real Madrid-Inter, Vidal: “Bella sfida, dovremo dare il massimo” (Di lunedì 2 novembre 2020) “È una bella partita, contro una squadra che ho affrontato diverse volte, dobbiamo dare il massimo“. Così Arturo Vidal nella conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Inter, terza giornata della fase a gironi della Champions League. “Per noi che sia campionato o Champions tutte le partite sono come una finale – ha aggiunto il centrocampista nerazzurro -. Domani sarà una gara molto intensa, è sempre bello incontrare una squadra forte come il Real Madrid ma per noi tutte le sfide sono come una finale“. E sui ricordi delle sfide con il Real Madrid con il Bayern Monaco Vidal conclude: “Ero molto arrabbiato perché se fossimo andati avanti ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) “È una bella partita, contro una squadra che ho affrontato diverse volte, dobbiamoil massimo“. Così Arturonella conferenza stampa alla vigilia di, terza giornata della fase a gironi della Champions League. “Per noi che sia campionato o Champions tutte le partite sono come una finale – ha aggiunto il centrocampista nerazzurro -. Domani sarà una gara molto intensa, è sempre bello incontrare una squadra forte come ilma per noi tutte le sfide sono come una finale“. E sui ricordi delle sfide con ilcon il Bayern Monacoconclude: “Ero molto arrabbiato perché se fossimo andati avanti ...

