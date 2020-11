Nel cast de L’Allieva anche un volto di Uomini e Donne (Di lunedì 2 novembre 2020) C’è anche un noto volto del parterre di Uomini e Donne nel cast della terza stagione de L’Allieva. Sto parlando di Gianluca Scuotto, il personal trainer napoletano di 46 anni che un paio di stagioni fa è stato fra i protagonisti del Trono Over, conteso fra Cristina Incorvaia e Roberta Di Padua. Archiviato il programma di Maria De Filippi, Gianluca Scuotto si è buttato nel mondo della recitazione e proprio durante le puntate andate in onda ieri sera su Rai Uno, è apparso nella fiction L’Allieva al fianco di Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Una piccola partecipazione che si aggiunge al ricco curriculum di Gianluca. Oltre in L’Allieva, infatti, lo abbiamo visto anche in Un Posto Al Sole (nel ruolo di Luigi Apicella) e nei film ... Leggi su biccy (Di lunedì 2 novembre 2020) C’èun notodel parterre dineldella terza stagione de L’Allieva. Sto parlando di Gianluca Scuotto, il personal trainer napoletano di 46 anni che un paio di stagioni fa è stato fra i protagonisti del Trono Over, conteso fra Cristina Incorvaia e Roberta Di Padua. Archiviato il programma di Maria De Filippi, Gianluca Scuotto si è buttato nel mondo della recitazione e proprio durante le puntate andate in onda ieri sera su Rai Uno, è apparso nella fiction L’Allieva al fianco di Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Una piccola partecipazione che si aggiunge al ricco curriculum di Gianluca. Oltre in L’Allieva, infatti, lo abbiamo vistoin Un Posto Al Sole (nel ruolo di Luigi Apicella) e nei film ...

WeCinema : Congratulazioni a #FrançoisOzon?? che con 'Été '85’ fa innamorare gli spettatori al #RomaFF15 e vince il Premio del… - sophnt2 : Ma gli autori cosa avevano fumato esattamente quando hanno inserito Brosio nel cast??? #GFVIP - isafamilyshowor : Quest’anno il cast nel bene e nel male, a parte un paio di elementi, è PAZZESKO. Sapete quale concorrente è il vero… - Fredericknapoli : Girato in parte con la tecnica del green screen e in 5k ha nel cast un felice mix di star mondiali e attori nostran… - orangeroomhater : Riflessione: Questo GF è pieno di merdoni pestati da quasi tutto il cast, il problema per me alla base non sta nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel cast Cinema: Morena Gentile nel cast di "Rita Levi Montalcini" Rete8 ‘Dentro il mare’, L’ultima opera di Ettore Toscano, in competizione al Festival del Cinema Europeo di Lecce

ANCHE IL MAESTRO TOSCANO TRA LE 24 OPERE SELEZIONATE A LECCE PER PUGLIA SHOW CON IL SUO ULTIMO LAVORO ‘DENTRO IL MARE’ DI LEONARDO DELL’OLIO Il 25 Agosto ci ha lasciato Ettore Toscano allievo di Orazi ...

Gigi Proietti ricoverato d’urgenza in terapia intensiva dopo un attacco cardiaco

Secondo le prime indiscrezioni l'attore che il 2 novembre compie 80 anni era in cliniica da 15 giorni quando le sue condizioni si sono aggravate. Attacco cardiaco Gigi Proietti è ...

ANCHE IL MAESTRO TOSCANO TRA LE 24 OPERE SELEZIONATE A LECCE PER PUGLIA SHOW CON IL SUO ULTIMO LAVORO ‘DENTRO IL MARE’ DI LEONARDO DELL’OLIO Il 25 Agosto ci ha lasciato Ettore Toscano allievo di Orazi ...Secondo le prime indiscrezioni l'attore che il 2 novembre compie 80 anni era in cliniica da 15 giorni quando le sue condizioni si sono aggravate. Attacco cardiaco Gigi Proietti è ...