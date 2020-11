Milano, l’ordine dei medici: “Serve un lockdown immediato” (Di lunedì 2 novembre 2020) Mentre si attende l’esito del nuovo Dpcm, la Regione Lombardia sembra dover anticipare le mosse, a chiederlo è l’ordine dei medici. medici Covid (Fonte foto: web)La Lombardia non può più attendere. L’allarme, lo lancia l’ordine dei medici di Milano, a cui presta la voce, il presidente, Roberto Carlo Rossi. In particolare, si richiede un immediato lockdown per la città di Milano. “Di una cosa siamo certi: la situazione sia nelle strutture sanitarie ospedaliere che anche nella medicina del territorio è diventata insostenibile. È necessario intervenire con un lockdown immediato ed efficace”, dice il dottor Rossi. Leggi anche >>> Coronavirus, la proposta ... Leggi su chenews (Di lunedì 2 novembre 2020) Mentre si attende l’esito del nuovo Dpcm, la Regione Lombardia sembra dover anticipare le mosse, a chiederlo è l’ordine deiCovid (Fonte foto: web)La Lombardia non può più attendere. L’allarme, lo lancia l’ordine deidi, a cui presta la voce, il presidente, Roberto Carlo Rossi. In particolare, si richiede un immediatoper la città di. “Di una cosa siamo certi: la situazione sia nelle strutture sanitarie ospedaliere che anche nellana del territorio è diventata insostenibile. È necessario intervenire con unimmediato ed efficace”, dice il dottor Rossi. Leggi anche >>> Coronavirus, la proposta ...

repubblica : Coronavirus, l'ordine dei medici di Milano: 'Lockdown immediato per la città' - giornalettismo : L'Ordine dei Medici di #Milano chiarisce che il #lockdown per la città è la sola soluzione possibile per la 'situaz… - peppesava : RT @Ragusanews: Lockdown subito a Milano. L'Ordine dei medici: situazione insostenibile - Ragusanews : Lockdown subito a Milano. L'Ordine dei medici: situazione insostenibile - mariagiorgiavit : È necessario il #lockdown. È l'appello del presidente dell'ordine dei medici di Milano Roberto Carlo Rossi, che in… -

