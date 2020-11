Lecce-Pescara, le formazioni ufficiali (Di lunedì 2 novembre 2020) Monday-night di Serie B al Via del Mare. Sono state rese le formazioni ufficiali di Lecce e Pescara, gara in programma alle ore 21:00: Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Paganini, Tachtsidis, Henderson; Mancosu; Coda, Stepinski. All. Corini Pecara (3-5-2): Fiorillo; Bellanova, Guth, Jaroszynski; Balzano, Omeonga, Fernandes, Maistro, Masciangelo; Belloni, Ceter. All. Oddo Foto: sito Lecce L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 novembre 2020) Monday-night di Serie B al Via del Mare. Sono state rese ledi, gara in programma alle ore 21:00:(4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Paganini, Tachtsidis, Henderson; Mancosu; Coda, Stepinski. All. Corini Pecara (3-5-2): Fiorillo; Bellanova, Guth, Jaroszynski; Balzano, Omeonga, Fernandes, Maistro, Masciangelo; Belloni, Ceter. All. Oddo Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

AlfaqihMuch : U.S. Lecce VS Delfino Pescara 1936 || Serie B live stream Venue: Stadio Via del Mare (Lecce) wacth live… - sportli26181512 : Lecce-Pescara, le formazioni ufficiali del posticipo di B: Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Meccariello, Lucioni… - Dalla_SerieA : Lecce-Pescara chiude la 6a giornata della Serie BKT - - palpitesfutbol : BOLA ROLANDO! Lecce [0] x [0] Pescara Campeonato Italiano 2ª - 2020/2021 6ª Rodada 1 minuto(s) Via del Mare, Lecc… - Dalla_SerieA : Gli highlights della 6a giornata della Serie BKT - -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce Pescara Diretta Lecce - Pescara, 0-0, Serie B 2020, La Repubblica La Repubblica Lecce-Pescara dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Non è comiciata col botto la stagione di Lecce e Pescara nella nuova Serie B. Se i pugliesi hanno fatto leggermente meglio, il team abruzzese si trova ultimo in classifica e già in grossa difficoltà ...

Il Venezia affonda la capolista, vince la Spal

SERIE BProsegue la risalita del Venezia, in zona playoff, grazie al 2-0 sull'Empoli. Il completamento della partita sospesa sabato per nebbia non porta altri gol, così la capolista è raggiunta ...

Non è comiciata col botto la stagione di Lecce e Pescara nella nuova Serie B. Se i pugliesi hanno fatto leggermente meglio, il team abruzzese si trova ultimo in classifica e già in grossa difficoltà ...SERIE BProsegue la risalita del Venezia, in zona playoff, grazie al 2-0 sull'Empoli. Il completamento della partita sospesa sabato per nebbia non porta altri gol, così la capolista è raggiunta ...