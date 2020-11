Il Nuovo DPCM ipotizza nuove restrizioni: chiusure nelle zone più a rischio. Fontana: “No ai lockdown locali” (Di lunedì 2 novembre 2020) Sul tavolo del Governo è pronto il Nuovo DPCM aggiornato alla data odierna, 2 novembre 2020, e firmato domani. Le nuove restrizioni, al fine di arginare la nuova e violenta ondata di contagi da Covid 19, sono pronte ad entrare in vigore. I governatori delle Regioni ed i sindaci delle Città Metropolitane hanno pareri contrastanti sulle misure da applicare. Le ipotesi del Nuovo DPCM Ieri, 1 novembre 2020, il Ministro della Salute, Roberto Speranza ed il Ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia hanno incontrato i governatori delle Regioni, i rappresentanti delle Province ed i sindaci delle Città Metropolitane. Una riunione atta a discutere le nuove misure da prendere per limitare l’impennata della pandemia di Coronavirus che sta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) Sul tavolo del Governo è pronto ilaggiornato alla data odierna, 2 novembre 2020, e firmato domani. Le, al fine di arginare la nuova e violenta ondata di contagi da Covid 19, sono pronte ad entrare in vigore. I governatori delle Regioni ed i sindaci delle Città Metropolitane hanno pareri contrastanti sulle misure da applicare. Le ipotesi delIeri, 1 novembre 2020, il Ministro della Salute, Roberto Speranza ed il Ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia hanno incontrato i governatori delle Regioni, i rappresentanti delle Province ed i sindaci delle Città Metropolitane. Una riunione atta a discutere lemisure da prendere per limitare l’impennata della pandemia di Coronavirus che sta ...

