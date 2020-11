I Vip ricordano Gigi Proietti: ecco come cambia la programmazione Mediaset e Rai (Di lunedì 2 novembre 2020) Oggi è morto Gigi Proietti, proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto spegnere 80 candeline. Dolore e fortissimo cordoglio per il mondo dello spettacolo italiano. ecco perché tantissimi volti noti l’hanno voluto ricordare così come faranno Mediaset, Rai e Sky con dei cambi di programmazione in suo onore. Gigi Proietti è morto: i vip lo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 2 novembre 2020) Oggi è morto, proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto spegnere 80 candeline. Dolore e fortissimo cordoglio per il mondo dello spettacolo italiano.perché tantissimi volti noti l’hanno voluto ricordare cosìfaranno, Rai e Sky con dei cambi diin suo onore.è morto: i vip lo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Morto Gigi Proietti, i vip lo ricordano con messaggi di cordoglio: ecco come cambia la programmazione televisiva Mediaset, Rai e Sky.

Morto Gigi Proietti, i vip lo ricordano con messaggi di cordoglio: ecco come cambia la programmazione televisiva Mediaset, Rai e Sky.