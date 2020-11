È morto Gigi Proietti: film, vita e carriera di Mandrake (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Proietti è morto alle prime luci dell’alba in una clinica romana. L’attore se ne va a 80 anni per le complicazioni dovute a un attacco cardiaco. Il cordoglio di… Questo articolo È morto Gigi Proietti: film, vita e carriera di Mandrake è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 2 novembre 2020)alle prime luci dell’alba in una clinica romana. L’attore se ne va a 80 anni per le complicazioni dovute a un attacco cardiaco. Il cordoglio di… Questo articolo Èdiè stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - repubblica : Morto Gigi Proietti, addio al grande mattatore della scena italiana - SkyTG24 : E' morto a Roma #GigiProietti, nel giorno del suo 80esimo compleanno - _artofmoments : RT @federicovizo87: È morto Gigi Proietti, ‘sto 2020 non smette di fare schifo - rmm2000 : Morto Gigi Proietti, 80 anni oggi -