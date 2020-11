Denis: “Spiace per la sconfitta e per il rigore sbagliato. Rimedieremo” (Di lunedì 2 novembre 2020) La Reggina ha perso 1-0 nella gara di ieri di Serie B con la Spal. I calabresi hanno sprecato anche un calcio di rigore con German Denis e hanno anche subito l’espulsione di Menez. L’attaccante ex Napoli e Atalanta ha così commentato il ko con i ferraresi: “Sono molto dispiaciuto della sconfitta. Abbiamo combattuto fino alla fine per evitarla. Alcune volte sembrava avessimo noi l’uomo in più per ciò che abbiamo creato, abbiamo fatto il massimo. La frenesia di voler fare bene ci ha portato a fare alcune scelte sbagliate. Nel momento dell’espulsione ero vicino all’arbitro e ho avuto l’impressione che potesse tranquillamente evitare il rosso limitandosi ad ammonire Menez. Mi dispiace tanto del rigore sbagliato, è un momento in cui mi ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 novembre 2020) La Reggina ha perso 1-0 nella gara di ieri di Serie B con la Spal. I calabresi hanno sprecato anche un calcio dicon Germane hanno anche subito l’espulsione di Menez. L’attaccante ex Napoli e Atalanta ha così commentato il ko con i ferraresi: “Sono molto dispiaciuto della. Abbiamo combattuto fino alla fine per evitarla. Alcune volte sembrava avessimo noi l’uomo in più per ciò che abbiamo creato, abbiamo fatto il massimo. La frenesia di voler fare bene ci ha portato a fare alcune scelte sbagliate. Nel momento dell’espulsione ero vicino all’arbitro e ho avuto l’impressione che potesse tranquillamente evitare il rosso limitandosi ad ammonire Menez. Mi dispiace tanto del, è un momento in cui mi ...

