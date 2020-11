Covid, Marsilio in Abruzzo situazione molto critica, ospedali saturi presto decisioni dolorose (Di lunedì 2 novembre 2020) L'Aquila - "I nostri ospedali hanno saturato la capacità di assorbimento dei malati. I posti nei reparti di Malattie infettive sono finiti, dobbiamo prendere decisioni dolorose e sottrarre spazi di cura ad altre patologie per dedicarli a persone che, altrimenti, come già accade, rimangono sulle ambulanze" Così, a "I numeri della Pandemia" su SkyTg24, il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, parlando, più in generale, di una "situazione molto critica" perché in Italia "abbiamo tutti difficoltà ad ospedalizzare altri malati". leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 2 novembre 2020) L'Aquila - "I nostrihanno saturato la capacità di assorbimento dei malati. I posti nei reparti di Malattie infettive sono finiti, dobbiamo prenderee sottrarre spazi di cura ad altre patologie per dedicarli a persone che, altrimenti, come già accade, rimangono sulle ambulanze" Così, a "I numeri della Pandemia" su SkyTg24, il governatore dell', Marco, parlando, più in generale, di una "" perché in Italia "abbiamo tutti difficoltà adzzare altri malati". leggi tutto

