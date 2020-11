Benevento, Inzaghi: «L’arbitro non solo non ci dà rigore ma ci lascia in 10» (Di martedì 3 novembre 2020) Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato dopo la sconfitta sul campo del Verona. Ecco le dichiarazioni del tecnico Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Verona. «E’ difficile commenare questa gara. Creare 6/7 occasioni importanti è sinonimo che ci siamo, ma dobbiamo segnare. Buttiamo via partite così, ogni tiro prendiamo gol noi invece dobbiamo avere creare tante occasioni. La partita è poi finita dopo l’espulsione: l’arbitro non solo non ci dà rigore ma ci butta fuori un giocatore, Caprari era molto nervoso. L’arbitro dal campo deve darlo, poi magari il VAR lo annulla. Ma dal campo quella era l’impressione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 novembre 2020) Filippo, tecnico del, ha parlato dopo la sconfitta sul campo del Verona. Ecco le dichiarazioni del tecnico Filippo, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Verona. «E’ difficile commenare questa gara. Creare 6/7 occasioni importanti è sinonimo che ci siamo, ma dobbiamo segnare. Buttiamo via partite così, ogni tiro prendiamo gol noi invece dobbiamo avere creare tante occasioni. La partita è poi finita dopo l’espulsione: l’arbitro nonnon ci dàma ci butta fuori un giocatore, Caprari era molto nervoso. L’arbitro dal campo deve darlo, poi magari il VAR lo annulla. Ma dal campo quella era l’impressione». Leggi su Calcionews24.com

