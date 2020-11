Auto: Francia, a ottobre vendite -9,5%, in primi 10 mesi -26,9% (Di lunedì 2 novembre 2020) Parigi, 2 nov. (Adnkronos) - Le vendite di Auto nuove in Francia hanno registrato, ad ottobre, un calo del 9,5% (-5,4% a parità di giorni lavorativi) rispetto allo stesso mese di ottobre 2019. Lo rende noto il Ccfa, il comitato dei costruttori di Auto francese. Nei primi 10 mesi dell'anno le vendite hanno registrato, con 1.337.747 immatricolazioni, un calo del 26,9%. Per Fca a ottobre si è registrato un calo del 25,7% mentre nei primi 10 mesi dell'anno la flessione è stata del 45%. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Parigi, 2 nov. (Adnkronos) - Ledinuove inhanno registrato, ad, un calo del 9,5% (-5,4% a parità di giorni lavorativi) rispetto allo stesso mese di2019. Lo rende noto il Ccfa, il comitato dei costruttori difrancese. Nei10dell'anno lehanno registrato, con 1.337.747 immatricolazioni, un calo del 26,9%. Per Fca asi è registrato un calo del 25,7% mentre nei10dell'anno la flessione è stata del 45%.

Parigi, 2 nov. (Adnkronos) - Le vendite di auto nuove in Francia hanno registrato, ad ottobre, un calo del 9,5% (-5,4% a parità di giorni lavorativi) rispetto allo stesso mese di ottobre 2019. Lo ...

