Afragola | malviventi tentano di rubare un’auto e travolgono la macchina dei carabinieri

(Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Hanno tentato diun’automobile in sosta in un parcheggio lo scorso 4 ottobre ma le telecamere dell’Ikea dihanno filmato tutto. Così, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, idie della sezione operativa di Casoria hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di tre persone, rispettivamente di anni 36, 34 e 26 che vivono ad Arpino di Casoria e Napoli, per tentata rapina in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato di una vettura militare. Questo sistema era stato attivato anche per contrastare i furti di automobili che, in ...