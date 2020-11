Addio a Gigi Proietti: i messaggi social di fan e colleghi (Di lunedì 2 novembre 2020) La commozione per la scomparsa dell'attore invade i social e sono tantissimi a rendere omaggio al suo talento istrionico e totale, citando anche le battute e i personaggi più celebri dell'infinita ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 2 novembre 2020) La commozione per la scomparsa dell'attore invade ie sono tantissimi a rendere omaggio al suo talento istrionico e totale, citando anche le battute e i personaggi più celebri dell'infinita ...

rtl1025 : Addio #GigiProietti. Il grande attore è scomparso questa mattina all’alba, in conseguenza di gravi problemi cardiac… - repubblica : Morto Gigi Proietti, addio al grande mattatore della scena italiana - Agenzia_Ansa : ?? Addio Gigi Proietti, amatissimo vero attore. Scompare nel giorno del suo 80mo compleanno a Roma #GigiProietti… - Elisa88873894 : RT @rtl1025: Addio #GigiProietti. Il grande attore è scomparso questa mattina all’alba, in conseguenza di gravi problemi cardiaci. Straordi… - natastancaa : RT @rtl1025: Addio #GigiProietti. Il grande attore è scomparso questa mattina all’alba, in conseguenza di gravi problemi cardiaci. Straordi… -