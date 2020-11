Streaming Web Spezia – Juventus dove vedere diretta live Tv Gratis No Rojadirecta Sky o Dzan?

Leggi su aciclico

(Di domenica 1 novembre 2020) La notizia più bella per Andrea Pirlo è giunta in mattinata. La seconda negatività ha riportato al centro della pista Cristiano Ronaldo, un rientro importante in un momento particolarmente delicato per la: in Italia, i pareggi contro Crotone e Verona; in Europa, la sconfitta (nel risultato e nel gioco) con il Barcellona, parzialmente controbilanciata dal successo in casa della Dynamo Kiev. Risultati poco convincenti e gioco ancora in divenire, che rendono la presenza di CR7 nel gruppo ancora più gradita, giochi o non giochi. Il classico uomo spogliatoio che deve garantire una marcia in più al gruppo. L’allenatore dellanon si nasconde: «Ronaldo è talmente importante che lo portiamo con noi a Cesena, anche se non credo che partirà dall’inizio». Il motivo? Presto ...