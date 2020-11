LIVE Sonego-Rublev 2-3, Finale ATP Vienna 2020 in DIRETTA: break del russo nel quinto game (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Prima al corpo di Sonego che Rublev non controlla. 30-30 Cerca la palla corta dopo il servizio Sonego, ma non supera la rete. 30-15 Gran risposta di dritto lungolinea di Rublev. 30-0 Ace di Sonego. 15-0 Prima vincente di Sonego. 2-4 Rublev, servizio e smash per confermare il break. Il russo deve ancora perdere un punto al servizio. 40-0 Terzo ace di Rublev. 30-0 Gran rovescio lungolinea di Rublev, con Sonego che aveva giocato un dritto interessante. 15-0 Gran rovescio lungolinea di Sonego, Rublev però lo riesce a mettere in difficoltà nella discesa a rete e ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Prima al corpo dichenon controlla. 30-30 Cerca la palla corta dopo il servizio, ma non supera la rete. 30-15 Gran risposta di dritto lungolinea di. 30-0 Ace di. 15-0 Prima vincente di. 2-4, servizio e smash per confermare il. Ildeve ancora perdere un punto al servizio. 40-0 Terzo ace di. 30-0 Gran rovescio lungolinea di, conche aveva giocato un dritto interessante. 15-0 Gran rovescio lungolinea diperò lo riesce a mettere in difficoltà nella discesa a rete e ...

zazoomblog : LIVE Sonego-Rublev Finale ATP Vienna 2020 in DIRETTA: si parte! - #Sonego-Rublev #Finale #Vienna - Direttaofficial : #tennis ?? E' iniziata la prima finale della carriera per Lorenzo #Sonego, l'avversario a Vienna è l'ostico Rublev… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATP #Vienna Via alla finale tra #Sonego e #Rublev! #live - MarioGiunta : Oggi c’è Super Weekend! Dalle 15 alle 18 seguiremo insieme: ?? Live Torino-Lazio e Spezia-Juventus ?? Post Udinese-… - zazoomblog : LIVE Sonego-Rublev Finale ATP Vienna 2020 in DIRETTA: tra poco la caccia al secondo titolo in carriera del torinese… -