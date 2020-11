Katia Follesa perde peso viene attaccata dagli haters: «Troppo magra, non fai più ridere» (Di domenica 1 novembre 2020) Katia Follesa in splendida forma viene presa di mira dagli haters. L'attrice comica si è mostrata recentemente in uno scatto sexy che mostra i risultati di una dieta. Katia è... Leggi su leggo (Di domenica 1 novembre 2020)in splendida formapresa di mira. L'attrice comica si è mostrata recentemente in uno scatto sexy che mostra i risultati di una dieta.è...

gabriprinc : RT @CookCorriere: Come se perdere peso fosse una colpa: facesse smettere di essere un’icona di chi è in sovrappeso e quindi autorizzasse le… - CookCorriere : Come se perdere peso fosse una colpa: facesse smettere di essere un’icona di chi è in sovrappeso e quindi autorizza… - adejey87 : Che società ragazzi... Sei in carne e ti attaccano che devi dimagrire (es. Vanessa Incontrada) , dimagrisci e ti at… - sborzu : Contro Katia Follesa s'è sviluppata #shitstorm caratterizzata da #bodyshaming perché dimagrita. Abbiamo costruito… - zazoomblog : Gli haters non risparmiano Katia Follesa: “Non fai più ridere” - #haters #risparmiano #Katia #Follesa: -

Ultime Notizie dalla rete : Katia Follesa Katia Follesa visibilmente dimagrita: la foto bomba della comica MeteoWeek A SINISTRA FA RIDERE A DESTRA FA PENA

Ruggire sulla tastiera e fare i critici feroci e inesorabili. Siamo al punto che una donna, un'attrice conosciuta, non possa decidere di p ...

Katia Follesa criticata per aver perso 20 chili: ecco perché

L’attrice comica Katia Follesa è stata criticata da alcuni utenti social che le hanno detto di non trovarla più divertente da quando ha perso 20 chili. Lei però ha spiegato di averlo fatto per la sua ...

Ruggire sulla tastiera e fare i critici feroci e inesorabili. Siamo al punto che una donna, un'attrice conosciuta, non possa decidere di p ...L’attrice comica Katia Follesa è stata criticata da alcuni utenti social che le hanno detto di non trovarla più divertente da quando ha perso 20 chili. Lei però ha spiegato di averlo fatto per la sua ...