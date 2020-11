Garbagnate | vandali sporcano il parco di via Valera

Leggi su ilnotiziario

(Di domenica 1 novembre 2020) Ennesimo episodio di inciviltà nel nostro territorio. Questa volta succede aMilanese, nelche costeggia via, dove un gruppo di persone non ancora identificate (probabilmente giovani) ha abbandonato varie casse di birra, lasciando a terra tutte le bottiglie vuote. Non è certo la prima volta che succede di ritrovare sui marciapiedi o … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.