Fiamme in villa, vigili del fuoco spengono incendio e salvano occupanti

Tempo di lettura: < 1 minuto

Castel Volturno (Ce) – Una squadra dei vigili del fuoco di Caserta è intervenuta nella notte in viale Taro nel Comune di Castel Volturno per un incendio di una villetta di due piani. Le Fiamme uscivano dalle finestre del piano terra e si erano propagate all'interno di tutto il piano. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone ha evitato che il rogo ai propagasse al piano superiore della villetta. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Per domare l'incendio è stato necessario anche l'intervento di un'autobotte proveniente dalla sede centrale del Comando.

L’avvocato Ermanno Cicognani, rappresentante legale di Papeete e Villa Papeete, ha già presentato richiesta di riesame del sequestro. L’inchiesta del nucleo di polizia economico-finanziaria delle ...

Per 1.400 famiglie argentine senza tetto, Guernica non evocherà più d’ora in poi solo l’opera di Picasso ispirata al duro bombardamento della città dei Paesi Baschi: richiamerà anche la ferita inferta ...

