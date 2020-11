Ecco chi vuole gli anziani a casa (Di domenica 1 novembre 2020) Rosa Scognamiglio L'ultimo sondaggio di Ixè rivela che circa il 61% degli italiani sarebbe favorevole ad un lockdown circoscritto agli anziani e persone con gravi patologie Gli anziani? Meglio che restino a casa. Un'idea bislacca, quella di confinare in isolamento domiciliare gli over 65 e le persone con fragilità conclamate, che sembra incontrare il favore di molti. Questo, almeno, è quanto trapela da un sondaggio condotto dall'Istituto ixè secondo cui 6 cittadini su 10 sarebbero a favore di un lockdown circoscritto agli anziani e alle persone con gravi patologie. Cosa rivela il sondaggio Monta la paura per il Coronavirus nella seconda ondata. Secondo i dati raccolti da Ixè, Il livello di preoccupazione personale degli italiani per il Covid raggiunge livelli prossimi a ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 1 novembre 2020) Rosa Scognamiglio L'ultimo sondaggio di Ixè rivela che circa il 61% degli italiani sarebbe favorevole ad un lockdown circoscritto aglie persone con gravi patologie Gli? Meglio che restino a. Un'idea bislacca, quella di confinare in isolamento domiciliare gli over 65 e le persone con fragilità conclamate, che sembra incontrare il favore di molti. Questo, almeno, è quanto trapela da un sondaggio condotto dall'Istituto ixè secondo cui 6 cittadini su 10 sarebbero a favore di un lockdown circoscritto aglie alle persone con gravi patologie. Cosa rivela il sondaggio Monta la paura per il Coronavirus nella seconda ondata. Secondo i dati raccolti da Ixè, Il livello di preoccupazione personale degli italiani per il Covid raggiunge livelli prossimi a ...

Gli anziani? Meglio che restino a casa. Un'idea bislacca, quella di confinare in isolamento domiciliare gli over 65 e le persone con fragilità conclamate, che sembra incontrare il favore di molti.

