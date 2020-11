Dayane Mello piange per la figlia | “Voglio andare via” | il crollo emotivo al GF Vip

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 1 novembre 2020)è giù di morale e in un momento di tranquillità, lontano da tutti, scoppia in un pianto liberatorio nella Casa del Grande Fratello Vip. Rosalinda/Adua è accanto a lei pronta per consolarla, ma per la modella la lontananza dallasta diventando insostenibile.: “Voglio mia, fatemivia” “Voglio... L'articoloper la: “Vogliovia”, ilal GF Vip proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.