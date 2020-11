Classifica Mondiale piloti F1: Hamilton +85 su Bottas, titolo a un passo. Leclerc 5° con Ferrari (Di domenica 1 novembre 2020) Lewis Hamilton ha rafforzato il primo posto nella Classifica del Mondiale F1 2020 al termine del GP di Emilia Romagna. Il britannico ha vinto sul circuito di Imola, ha infilato il nono successo stagionale ed è volato a quota 282 punti. Il pilota della Mercedes ha ora 85 punti di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas quando mancano quattro gare al termine della stagione: potrebbe già conquistare il settimo titolo iridato nella prossimo GP di Turchia. Il finlandese della Mercedes ha ora 35 punti di vantaggio sull’olandese Max Verstappen, oggi ritiratosi quando si trovava in seconda posizione proprio daavanti a Bottas. Charles Leclerc è quinto con la Ferrari, dietro a Daniel Ricciardo (Renault) e davanti a Sergio ... Leggi su oasport (Di domenica 1 novembre 2020) Lewisha rafforzato il primo posto nelladelF1 2020 al termine del GP di Emilia Romagna. Il britannico ha vinto sul circuito di Imola, ha infilato il nono successo stagionale ed è volato a quota 282 punti. Il pilota della Mercedes ha ora 85 punti di vantaggio sul compagno di squadra Valtteriquando mancano quattro gare al termine della stagione: potrebbe già conquistare il settimoiridato nella prossimo GP di Turchia. Il finlandese della Mercedes ha ora 35 punti di vantaggio sull’olandese Max Verstappen, oggi ritiratosi quando si trovava in seconda posizione proprio daavanti a. Charlesè quinto con la, dietro a Daniel Ricciardo (Renault) e davanti a Sergio ...

