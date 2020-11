C' è il rischio lockdown e scoppia il panico tra i virologi tv

Leggi su iltempo

(Di domenica 1 novembre 2020) Pare ci sia forte sconcerto, in queste ore, tra quei, infettivologi, eccetera, eccetera, assidui ospiti dei salotti tv: lo sconcerto nascerebbe dal fatto che se gli italiani verranno rinchiusi (ancora!) in casa da un nuovoloro - ieccetera, eccetera - in televisione avranno finito gli argomenti dato che sino ad ora il tormentone rivolto agli italiani era: restate a casa. Se gli italiani a casa resteranno per decreto quale straordinario, geniale, intuitivo, sbalorditivo consiglio potranno darci iin tv? Si accettano scommesse su cosa potranno paternalisticamente suggerire al popolo. Noi azzardiamo una previsione: italiani, se dal vostro confinamento ogni tanto vi affaccerete alla finestra; fortemente raccomandata la mascherina.