Ballando con le Stelle, colpo di scena di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro (Di domenica 1 novembre 2020) A ‘Ballando con le Stelle’ colpo di scena, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno preso la decisione di non esibirsi nella gara. Milly Carlucci ha potuto dare il bentornato al ballerino Samuel Peron, che si è dovuto assentare poiché era risultato positivo al tampone del Coronavirus. LEGGI ANCHE—>GF VIP CAOS: STEFANO BETTARINI ENTRA IN CASA … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di domenica 1 novembre 2020) A ‘con ledihanno preso la decisione di non esibirsi nella gara. Milly Carlucci ha potuto dare il bentornato al ballerino Samuel Peron, che si è dovuto assentare poiché era risultato positivo al tampone del Coronavirus. LEGGI ANCHE—>GF VIP CAOS: STEFANO BETTARINI ENTRA IN CASA … L'articolo Curiosauro.

CdGherardesca : A tutti i fan di #kpop: ricordatevi di me anche stasera e aiutatemi a salvarmi mettendo like alla foto con… - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @Vittoriaschisan e @samuel_peron vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - FredMosby_ : @WestRaymond3 Voglio vincere un Oscar come Sorrentino con un pippone mega-galattico sui bei tempi che non tornano p… - ALESSAN79619751 : 'ballando con le stelle' e' una trasmissione che fa molto schifo -