Via Vinciprova | residenti ancora non contenti | pacchetto di proposte

Leggi su anteprima24

(Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Non si dice completamente d’accordo rispetto alla soluzione adottata per il capolinea a Viadi Busitalia, Alessio Leone che si era fatto portavoce delle esigenze deirispetto alle preoccupazioni per i posti auto persi. “Benché sia stata accolta la nostra – momentaneamente (si spera) tamponativa – proposta (al fine di recuperare una trentina di posti auto – a fronte degli oltre settanta scippatici), restiamo fortemente contrari a tale scelta impositiva dell’Amministrazione, innanzitutto per l’assenza di interlocuzione con ied i Commercianti della Zona, nonché per le fondamentali motivazioni di impatto ambientale (atmosferico ed acustico) e per la imponente riduzione dei posti auto (a discapito di ...