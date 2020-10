Serie C – Girone C: il Teramo batte la Paganese e vola in graduatoria. La classifica aggiornata (Di domenica 1 novembre 2020) Paganese-Teramo termina con il risultato di 1-2.Il club abruzzese continua a vincere nel Girone C di Serie C: nel match contro la Paganese sono loro a portare a casa i tre punti. La doppietta di Ilari vale la vittoria in trasferta nonostante il momentaneo gol del pari dei campani con Guadagni. Così il Teramo vola in classifica a quota 17 punti all'ottava giornata di campionato, di seguito la classifica aggiornata.FOTO Palermo, videochiamata di gruppo per i rosanero: alcuni membri del club ancora in isolamentoTeramo 17Ternana 15Bari 14Avellino 14Turris 11Juve Stabia 10Vibonese 9Catanzaro 8Monopoli 8Bisceglie 7Catania 6Paganese 6Viterbese 6Potenza 5Virtus Francavilla 5Cavese ... Leggi su mediagol (Di domenica 1 novembre 2020)termina con il risultato di 1-2.Il club abruzzese continua a vincere nelC diC: nel match contro lasono loro a portare a casa i tre punti. La doppietta di Ilari vale la vittoria in trasferta nonostante il momentaneo gol del pari dei campani con Guadagni. Così ilina quota 17 punti all'ottava giornata di campionato, di seguito la.FOTO Palermo, videochiamata di gruppo per i rosanero: alcuni membri del club ancora in isolamento17Ternana 15Bari 14Avellino 14Turris 11Juve Stabia 10Vibonese 9Catanzaro 8Monopoli 8Bisceglie 7Catania 66Viterbese 6Potenza 5Virtus Francavilla 5Cavese ...

