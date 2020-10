LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: il vantaggio del gruppo di Soler nei confronti del gruppo scende a 2’35” (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.15 Un chilometro alla vetta per i fuggitivi. 16.12 Perde diversi pezzi anche il gruppo maglia roja. 16.08 scende a 2’38” il vantaggio dei battistrada, mentre molla le ruote dei primi Eg. 16.04 Problema meccanico per lo sfortunatissimo Esteban Chaves. 16.01 La Jumbo-Visma fa il passo in testa al gruppo. 15.58 Siamo negli ultimi e durissimi cinque chilometri del Puerto de San Lorenzo. 15.55 2’50” di vantaggio sul gruppo ora per i fuggitivi. 15.52 Davanti ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Eg Niklas (Trek-Segafredo), Mark Donovan e Michael Storer (Team Sunweb), Bruno Armirail e David Gaudu (Groupama – FDJ), Guillaume Martin (Cofidis), ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.15 Un chilometro alla vetta per i fuggitivi. 16.12 Perde diversi pezzi anche ilmaglia roja. 16.08a 2’38” ildei battistrada, mentre molla le ruote dei primi Eg. 16.04 Problema meccanico per lo sfortunatissimo Esteban Chaves. 16.01 La Jumbo-Visma fa il passo in testa al. 15.58 Siamo negli ultimi e durissimi cinque chilometri del Puerto de San Lorenzo. 15.55 2’50” disulora per i fuggitivi. 15.52 Davanti ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Eg Niklas (Trek-Segafredo), Mark Donovan e Michael Storer (Team Sunweb), Bruno Armirail e David Gaudu (Groupama – FDJ), Guillaume Martin (Cofidis), ...

