LIVE Sonego-Evans 3-0, Semifinale ATP Vienna 2020 in DIRETTA: inizio con break per il torinese (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Ricomincia male al servizio Evans. 3-0 Sonego, ANCORA CON IL DRITTO! Conferma il break sempre in spinta! 40-0 Sbaglia con il dritto Evans. 30-0 Gran prima di Sonego. 15-0 Primo ace di Sonego. 2-0 break Sonego! Spinge con il dritto Evans, ma Lorenzo riesce a trovare un gran dritto in corsa, sul quale il britannico non organizza bene la volée di dritto che rimane in rete. 15-40 DUE PALLE break Sonego: Evans piazza la prima centrale. 0-40 TRE PALLE break Sonego: dritto in rete di Evans dopo la seconda. 0-30 Sbaglia Evans, ma è ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Ricomincia male al servizio. 3-0, ANCORA CON IL DRITTO! Conferma ilsempre in spinta! 40-0 Sbaglia con il dritto. 30-0 Gran prima di. 15-0 Primo ace di. 2-0! Spinge con il dritto, ma Lorenzo riesce a trovare un gran dritto in corsa, sul quale il britannico non organizza bene la volée di dritto che rimane in rete. 15-40 DUE PALLEpiazza la prima centrale. 0-40 TRE PALLE: dritto in rete didopo la seconda. 0-30 Sbaglia, ma è ...

