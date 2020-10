F1, Max Verstappen: “Nella sessione conclusiva non avevo abbastanza aderenza” (Di sabato 31 ottobre 2020) Max Verstappen conquista il terzo posto al termine della qualifiche del Gran Premio dell’Emilia Romagna, tredicesimo atto del Mondiale di F1. L’olandese si è piazzato alle spalle dell’inglese Lewis Hamilton (Mercedes) e del finnico Valtteri Bottas (Mercedes), autore della pole-position con il crono 1.13.609. Il pilota Red Bull ha affermato ai microfoni della massima formula: “Non è stata una gran qualifica. Con solo due giri a disposizione in Q1 non è stato facile. In Q2 il problema ha complicato la sessione. Nella sessione conclusiva non avevo abbastanza aderenza. Il secondo tentativo non è andato male. Personalmente mi aspettavo di essere più vicino alle Mercedes, ma la terza posizione è un buon risultato. È una ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) Maxconquista il terzo posto al termine della qualifiche del Gran Premio dell’Emilia Romagna, tredicesimo atto del Mondiale di F1. L’olandese si è piazzato alle spalle dell’inglese Lewis Hamilton (Mercedes) e del finnico Valtteri Bottas (Mercedes), autore della pole-position con il crono 1.13.609. Il pilota Red Bull ha affermato ai microfoni della massima formula: “Non è stata una gran qualifica. Con solo due giri a disposizione in Q1 non è stato facile. In Q2 il problema ha complicato la. Nellanonaderenza. Il secondo tentativo non è andato male. Personalmente mi aspettavo di essere più vicino alle Mercedes, ma la terza posizione è un buon risultato. È una ...

