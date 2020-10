F1 | Mattia Binotto | “Le differenze tra Leclerc e Vettel? Questione di feeling con la macchina”

Leggi su oasport

(Di sabato 31 ottobre 2020) Il quattro volte campione del mondo Sebastiansi avvia a concludere la propria storia con la Ferrari in F1. Come è noto, le strade del Cavallino Rampante e del tedesco dal 2021 non saranno le stesse e il teutonico sarà in Aston Martin per rilanciare le proprie quotazioni. Un periodo molto complicato per lui, non in grado di portare al limite una macchina complicata come la SF1000. Un aspetto enfatizzato anche da quanto è riuscito a fare, invece, il team-mate Charles, decisamente più convincente in quest’annata e sicuramente più a suo agio a bordo della monoposto di Maranello. Aspetti analizzati dal Team Principalin un’intervista concessa a Crash.net. “Credo che letra Seb e Charles derivino dal differente ...