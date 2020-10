Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Gf Vip a letto insieme nella notte: «Non ti do proprio niente» (Di sabato 31 ottobre 2020) Tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip c’è un’attrazione innegabile. Il concorrente sta facendo di tutto per sedurre l’ex moglie di Flavio Briatore e nella notte si è infilato nel suo letto cercando di ottenere qualcosa in cambio. La showgirl calabrese cerca di resistere, ma le intimità e le coccole non sono sfuggite alle telecamere, nonostante il buio. Le immagini sono state trasmesse durante la diretta di Pomeriggio 5 e annunciate da Barbara D’Urso. Davanti alle insistenze di Pretelli, tra sorrisi e carezze, si sente dire dalla Gregoraci «Non ti do proprio niente». Intanto cresce l’attesa per la diretta di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 31 ottobre 2020) Traal Grande Fratello Vip c’è un’attrazione innegabile. Il concorrente sta facendo di tutto per sedurre l’ex moglie di Flavio Briatore esi è infilato nel suocercando di ottenere qualcosa in cambio. La showgirl calabrese cerca di resistere, ma le intimità e le coccole non sono sfuggite alle telecamere, nonostante il buio. Le immagini sono state trasmesse durante la diretta di Pomeriggio 5 e annunciate da Barbara D’Urso. Davanti alle insistenze di, tra sorrisi e carezze, si sente dire dalla«Non ti do». Intanto cresce l’attesa per la diretta di ...

