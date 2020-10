nestquotidiano : Consumi, con nuova ondata Covid 10 mld in meno nel quarto trimestre - stefano_flare : @Zippo88lrr @minasettembre C'è confusione credo. L'articolo mostra i danni collaterali causati dall'espandersi del… - CorriereCitta : Consumi, con nuova ondata Covid 10 mld in meno nel quarto trimestre - akipopilo : RT @ansia_tw: @luigidimaio @ItalyMFA Manfatti, che ci frega se la disoccupazione è ai massimi e i consumi interni languono, l’importante è… - ansia_tw : @luigidimaio @ItalyMFA Manfatti, che ci frega se la disoccupazione è ai massimi e i consumi interni languono, l’imp… -

Ultime Notizie dalla rete : Consumi con

Corriere dell'Umbria

Roma, 30 ott 12:44 - (Agenzia Nova) - Con le prime file davanti ai supermercati per l’effetto Covid, in controtendenza alla deflazione generale salgono i prezzi al consumo nel carrello della spesa con ...Hanno una forma tondeggiante e leggermente rugati in superficie con una estremità a punta e possono essere di colore bianco, beige, verde e nero. La pianta erbacea che produce i ceci annualmente ha ...