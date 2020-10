Ufficiali i Games With Gold di novembre 2020 | ancora giochi gratis per Xbox Series X e One

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Dopo che Sony ha alzato il sipario sulla sua prossima Instant Game Collection, come da tradizione ora tocca alla rivale Microsoft sedurre tutti i suoi fedelissimi con l’annuncio deidi. Si tratta anche in questo caso di una selezione diche possono essere scaricati gratuitamente in versione digitale a cadenza mensile da tutti i possessori di una delle console della famiglia. A patto di essere abbonati al servizioLIVEo al più completoGame Pass Ultimate. Dalle pagine del blog istituzionaleWire, l’azienda a stelle e strisce è andata allora a presentare i quattro titoli scelti peer animare le nostre ...