Papa all' Adnkronos | ' Chiesa è sempre stata casta meretrix | maggioranza però segue giusta via'

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Città del Vaticano, 30 ott. () - “Launa, una peccatrice. Diciamo meglio: una parte di essa, perché la stragrandeva in senso contrario, perlavia.; innegabile che personaggi di vario tipo e spessore, ecclesiastici e tanti finti amici laici della, hanno contribuito a dissipare il patrimonio mobile e immobile non del Vaticano ma dei fedeli. A me colpisce il Vangelo quando il Signore chiede di scegliere: o segui Dio o segui il denaro. Lo ha detto Gesù, non; possibile andare dietro a entrambi”. ...

Adnkronos : ++ESCLUSIVA++ #PapaFrancesco all'#AdnKronos: 'Covid, corruzione, Benedetto...' - vaticannews_it : #28ottobre #PapaFrancesco all' #UdienzaGenerale , sulla prima #preghiera di Gesù nel giorno del suo battesimo, ha a… - Avvenire_Nei : Papa Francesco questa mattina ha incontrato i familiari dei pescatori di Mazara del Vallo che il 1° settembre sono… - zazoomblog : Il Papa all’Adnkronos: Nonostante malversazioni la Chiesa è e resta forte - #all’Adnkronos:… - zpomello : RT @ElioLannutti: Papa Francesco all'AdnKronos: 'Covid, corruzione, Benedetto...' -

Ultime Notizie dalla rete : Papa all

Città del Vaticano, 30 ott. (Adnkronos) - “La Chiesa è stata sempre una casta meretrix, una peccatrice. Diciamo meglio: una parte di essa, perché la ...Città del Vaticano, 30 ott.(Adnkronos) - Paura? “E perché dovrei averne? Non temo conseguenze contro di me, non temo nulla, agisco in nome e per conto di nostro Signore. Sono un incosciente? Difetto d ...